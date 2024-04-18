天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號　料強陣風襲港 (更新)

【14:02更新】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號，並且發出特別天氣提示，指預料強陣風吹襲香港，市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
天氣｜天文台發今年首個黃雨警告信號
【13:20更新】天文台今日(18日)下午1時正發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；另外在1時15分發出特別天氣提示，表示預料猛烈陣風吹襲香港，市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午1時10分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。
一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失；同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，可能受河道氾濫影響之市民亦應採取適當的預防措施，以避免損失。另外，雷暴警告信號現正生效。
天氣｜天文台：未來兩三小時香港廣泛地區或受大雨及強陣風影響
【11:45更新】天文台在早上11時45分發出特別天氣提示，指未來兩、三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響，市民應提高警覺。
【11:15更新】天文台在早上11時20分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【10:25更新】天文台在早上10時20分發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨，雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。
【09:00更新】天文台在早上8時45分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，市民應提高警惕。
天氣｜今日有幾陣驟雨 局部地區有雷暴
【08:33更新】雷暴警告現正生效。天文台表示，一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間炎熱，最高氣溫約31度。稍後驟雨較多。吹和緩南至東南風。
天文台展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日至下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。天文台指，受偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區有幾陣驟雨，日間炎熱。同時，一道低壓槽會為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下週中期持續影響華南沿岸。