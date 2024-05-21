天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 (更新)

【16:30更新】天文台在下午4時30分取消黃色暴雨警告信號。

【16:00更新】天文台在下午4時正改發黃色暴雨警告信號，表示本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【15:54更新】天文台指，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱。根據最新評估，天文台會在下午4時發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

天文台：是否發黑雨視乎雷雨區發展 過去一兩小時南丫島雨量錄逾90毫米

【15:20更新】天文台指，大雨正影響香港。過去一兩小時，本港部分地區錄得超過50毫米雨量，而南丫島的雨量更超過90毫米。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【15:00更新】天文台在下午2時50分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，大雨正逐漸影響港島及九龍。根據現時情況，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。天文台提醒市民保持警惕，並繼續留意天氣變化。

天文台又指，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。