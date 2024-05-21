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2024-05-21 16:30:00

天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 (更新)

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雷暴警告現正生效，天文台：未來一兩小時部分地區雨勢有時較大。(資料圖片)

雷暴警告現正生效，天文台：未來一兩小時部分地區雨勢有時較大。(資料圖片)

【16:30更新】天文台在下午4時30分取消黃色暴雨警告信號。

【16:00更新】天文台在下午4時正改發黃色暴雨警告信號，表示本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【15:54更新】天文台指，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱。根據最新評估，天文台會在下午4時發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

天文台：是否發黑雨視乎雷雨區發展　過去一兩小時南丫島雨量錄逾90毫米

【15:20更新】天文台指，大雨正影響香港。過去一兩小時，本港部分地區錄得超過50毫米雨量，而南丫島的雨量更超過90毫米。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【15:00更新】天文台在下午2時50分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，大雨正逐漸影響港島及九龍。根據現時情況，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。天文台提醒市民保持警惕，並繼續留意天氣變化。

天文台又指，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

天文台表示，今早的驟雨為西貢、將軍澳及屯門帶來超過10毫米雨量。(香港天文台)

天文台表示，今早的驟雨為西貢、將軍澳及屯門帶來超過10毫米雨量。(香港天文台)

落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖）

教育局：正在上課學校應繼續上

教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

14:43更新】天文台指，本港持續受大雨影響。同時，香港南部亦有雷雨帶逐漸靠近。根據最新評估，會在下午2時50分發出紅色暴雨警告信號。

【11:15更新】天文台發出局部地區大雨提示：離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【11:00更新】天文台指，現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西。過去一小時本港西部雨勢較大，而大嶼山部分地區已錄得超過40毫米雨量。根據現時情況，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該強雷雨區的發展。

【10:35更新】天文台指，過去一小時，本港多處錄得超過20毫米雨量。現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西及九龍，市民請提高警惕及留意天氣變化。

【10:00更新】天文台於上午10時發出黃色暴雨警告信號。

【09:30更新】天文台指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台：未來一兩小時部分地區雨勢有時較大

【08:08更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶及香港以南的雨區正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢有時較大。市民請提高警惕及留意天氣變化。雷暴警告現正生效。天文台表示，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷曝暴。今早的驟雨為西貢、將軍澳及屯門帶來超過10毫米雨量。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台展望未來一兩日仍有幾陣驟雨。接近週末天氣不穩定。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日仍有幾陣驟雨。接近週末天氣不穩定。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日仍有幾陣驟雨。接近週末天氣不穩定。天文台指，一道低壓槽會在今日繼續為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。同時，一股偏東氣流會影響中國東南沿岸。而低壓槽會在隨後一兩日稍為減弱，但廣東沿岸地區仍有幾陣驟雨。受高空擾動影響，接近週末華南天氣不穩定。隨著高空擾動遠離，週末廣東沿岸驟雨減少。

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