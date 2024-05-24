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2024-05-24 13:25:00

天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 雷暴警告仍然生效（更新）

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天文台發出黃色暴雨警告信號(陳奕釗攝)

天文台發出黃色暴雨警告信號(陳奕釗攝)

【13:20更新】天文台表示，於下午13時20分取消黃色暴雨警告信號，雷暴警告仍然生效。

【12:13更新】天文台表示，於下午12時10分發出黃色暴雨警告信號。

天文台指，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台發出黃色暴雨警告信號(陳奕釗攝) 天文台發出黃色暴雨警告信號(陳奕釗攝)

【08:18更新】天文台表示，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約27度。吹輕微至和緩東南風。

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約27度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約27度。(香港天文台)

天文台展望明日仍然有驟雨。星期日短暫時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定。天文台指，受低壓槽及高空擾動影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料高空擾動會在週末期間逐漸遠離沿岸地區，同時低壓槽亦會逐漸減弱，華南沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在星期一及星期二再度為廣東沿岸帶來不穩定天氣。此外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並大致移向呂宋以東海域。

天文台展望明日仍然有驟雨。星期日短暫時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定。(香港天文台)

天文台展望明日仍然有驟雨。星期日短暫時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定。(香港天文台)

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