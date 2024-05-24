天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 雷暴警告仍然生效（更新）

【13:20更新】天文台表示，於下午13時20分取消黃色暴雨警告信號，雷暴警告仍然生效。 【12:13更新】天文台表示，於下午12時10分發出黃色暴雨警告信號。 天文台指，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【08:18更新】天文台表示，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約27度。吹輕微至和緩東南風。