天氣｜天文台取消黃色暴雨警告（更新）

【15:00更新】天文台於下午2時15分取消黃色暴雨警告信號。天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險；且預料強陣風繼續吹襲香港，如市民身處室外，請儘快到安全地方躲避。

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【10:35更新】天文台在上午10時25分發出黃色暴雨警告信號，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

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天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早九龍錄得約10毫米雨量，大嶼山更錄得超過20毫米雨量。此外，偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。展望明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周初漸轉天晴。