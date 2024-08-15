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2024-08-15 12:40:00

天氣｜天文台取消黃色暴雨警告（更新）

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天氣｜珠江口一帶雷雨區逐漸發展　天文台料未來兩三小時影響本港（更新）

天氣｜珠江口一帶雷雨區逐漸發展　天文台料未來兩三小時影響本港（陳奕釗攝）

【12:40更新】天文台在下午12時40分取消黃色暴雨警告。

【11:40更新】天文台在上午11時40分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【10:30更新】天文台再發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

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【09:50更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹輕微至和緩西南風。一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。

明日雨勢有時頗大

展望未來一兩日間中有驟雨及雷暴，星期五雨勢有時頗大。受廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。預料該低壓槽會在下週初至中期於該區徘徊，天氣仍然不穩定。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下週後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋安比會在今明兩日繼續增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。

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