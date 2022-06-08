天氣｜天文台取消黃色暴雨警告 西貢山泥傾瀉長洲現水龍捲

天文台預測未來兩三日仍有大驟雨狂風雷暴

【17:15更新】天文台在下午5時15分取消黃色暴雨警告信號。天文台又指，低壓槽今日繼續為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，截至下午4時30分，本港多區錄得超過70毫米雨量，屯門、大嶼山及新界東的雨量更超過100毫米。天文台預測未來兩三日仍有大驟雨及狂風雷暴，呼籲市民留意最新天氣消息及注意安全。

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天文台改發黃色暴雨警告

【16:15更新】天文台在下午4時15分發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況，以及注意安全措施。

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天文台：雷雨區正影響珠江口一帶

【12:30更新】天文台表示，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，今早本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而大埔及大嶼山更超過70毫米雨量。

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教育局：小一入學派位註冊日延至明日及周五

【11:15更新】教育局表示，因天氣惡劣及下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊日期將由今日(8日)及明日(9日)，順延至明日星期四(9日)及後日星期五(10日)，呼籲各家長、學校校長及老師留意上述公布，以作適當的安排。

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