天氣｜天文台取消黃色暴雨警告  黃大仙九龍城西貢雨勢特別大

【17:00更新】天文台在下午5時正取消黃色暴雨警告信號。

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【16:00更新】天文台發出局部地區大雨提示：九龍城區、西貢區及黃大仙區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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【15:50更新】天文台發出局部地區大雨提示，觀塘區、九龍城區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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【15:15更新】天文台在下午3時30分發出黃色暴雨警告信號，當中觀塘區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，提醒可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。同時大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

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【15:00更新】天文台在下午2時52分發出特別天氣提示，表示驟雨及雷暴正影響廣東沿岸並逐漸發展，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大，呼籲市民應提高警惕。

未來兩三日 料 有驟雨雷暴

另此，天文台指一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有驟雨及雷暴，部分地區雨勢有時頗大。吹輕微至和緩東至東北風，展望未來兩三日有驟雨，雨勢有時頗大及有雷暴。星期日及星期一驟雨減少，短暫時間有陽光。