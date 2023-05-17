天氣｜天文台取消黃雨警告信號及雷暴警告 (更新)

【14:38更新】天文台在下午1時正取消黃色暴雨警告信號，到下午2時31分，天文台取消雷暴警告，惟指市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【13:00更新】天文台在下午1時正取消黃色暴雨警告信號。
天文台發出黃雨警告
天文台今早(17日)11時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，而且雨勢可能持續。天文台稱，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。
另外，雷暴警告亦正在生效。較早前，天文台更新特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。
天文台：珠江口一帶雷雨區正逐漸靠近 未來一兩小時或影響本港
【10:30更新】天文台在今早(17日)10時05分發出特別天氣提示，表示位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港，呼籲市民應提高警惕。
此外，天文台在上午10時09分發出雷暴警告，有效時間至上午11時30分，預料香港有幾陣雷暴，呼籲市民在雷暴發生時，如身處室外，應到安全地方躲避，以及離開水面和切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。
天氣｜今日短暫時間有陽光及炎熱 最高約29度
【09:48更新】天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。最高氣溫約29度。吹和緩偏南風。展望未來兩三日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。
天文台又指，一股偏南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。而一道低壓槽會在本周中後期影響華南。隨著高空反氣旋在周末至下周初逐漸增強，廣東沿岸天色大致良好，天氣持續炎熱。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來驟雨。