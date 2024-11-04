天氣｜天文台指今年為「最暖10月」 平均最高溫破30°C

今年中秋過後本港天氣仍然溫暖，已踏入11月，本港天氣近日才稍為轉涼。
天文台表示，2024年10月有5個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，遠較正常溫暖。10月平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度及平均最低氣溫25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有記錄以來10月份的最高。
10月共有3日酷熱天氣
10月共有3日出現酷熱天氣，是10月份的其中一個最多。10月亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約百分之九。本年首10個月的累積雨量為2 115.6毫米，較同期正常值的2 363.1毫米少約百分之十。
天文台指，位於南海東北部的超強颱風山陀兒在10月1日至2日緩慢移向台灣南部。山陀兒在10月3日下午減弱為颱風，並於高雄沿岸登陸。翌日早上山陀兒於台灣南部迅速減弱為低壓區。在山陀兒的外圍下沉氣流影響下，10月1日本港大致天晴及酷熱。當日下午天文台氣溫上升至全月最高的34.2度，是有紀錄以來10月份絕對最高氣溫的第3高。此外，當日錄得平均氣溫30.9度，是有紀錄以來10月份的最高。
10月19為最遲出現酷熱天氣日子
10月19日本港大致天晴及部分地區有煙霞。在微風及陽光充沛的情況下，當日下午天文台錄得最高氣溫33.7度，是有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子。受一股偏東氣流影響，10月20日至21日本港早上有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光。隨着偏東氣流緩和，10月22日本港天氣轉為大致天晴及乾燥。