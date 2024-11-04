天氣｜天文台指今年為「最暖10月」 平均最高溫破30°C

今年中秋過後本港天氣仍然溫暖，已踏入11月，本港天氣近日才稍為轉涼。

天文台表示，2024年10月有5個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，遠較正常溫暖。10月平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度及平均最低氣溫25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有記錄以來10月份的最高。

10月共有3日酷熱天氣

10月共有3日出現酷熱天氣，是10月份的其中一個最多。10月亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約百分之九。本年首10個月的累積雨量為2 115.6毫米，較同期正常值的2 363.1毫米少約百分之十。