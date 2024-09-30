天氣｜天文台指超強颱風山陀兒對香港直接威脅不大　航空公司取消周三航班（更新）

【12:00更新】天文台表示，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍。按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。但受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣酷熱。預料一股東北季候風會在明日抵達廣東，屆時北風會逐漸增強，星期三及星期四該區風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。受季候風影響，本週中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。

天文台展望國慶日大致天晴及酷熱，北風逐漸增強，星期三至星期四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。天文台指，熱帶氣旋山陀兒會在今明兩日橫過呂宋海峽，其外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣，隨後山陀兒會移向台灣至東海一帶。預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日抵達廣東，本周中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。而一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。