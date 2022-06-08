天氣｜天文台改發紅雨長洲接獲水龍捲報告 小一入學派位註冊日延至明日及周五

【12:30更新】天文台表示，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，今早本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而大埔及大嶼山更超過70毫米雨量。

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教育局：小一入學派位註冊日延至明日及周五

【11:15更新】教育局表示，因天氣惡劣及下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊日期將由今日(8日)及明日(9日)，順延至明日星期四(9日)及後日星期五(10日)，呼籲各家長、學校校長及老師留意上述公布，以作適當的安排。

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天文台發出紅色暴雨警告 教育局：所有下午校停課

【10:46更新】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台指，暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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