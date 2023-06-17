天氣｜天文台取消黃色暴雨警告（更新）

【17:10更新】新增黃色暴雨警告取消

天文台於下午5時05分取消黃色暴雨警告信號。

【16:25更新】改發黃色暴雨警告生效

香港天文台在下午4時15分改發紅色暴雨警告信號。雷暴警告現正生效。

【14:08更新】改發紅色暴雨警告生效

香港天文台在下午2時05分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【12:40更新】新增黃色暴雨警告生效

天文台今日（17日）12時40分發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告現正生效。

【08:50更新】天文台發出特別天氣提示

天文台發出特別天氣提示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早多處地區錄得約20毫米雨量，而新界東部的雨量更超過40毫米。本港地區下午及今晚天氣預測

多雲，有驟雨。下午初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，晚上雨勢逐漸減弱。吹和緩南至東南風，風勢有時疾勁。