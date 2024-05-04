天氣｜天文台改發黃色暴雨警告　預料短期內會有大驟雨(更新)

【16:38更新】天文台表示，位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸移近香港，預料本港短期內會有大驟雨、雷暴及強陣風。市民請提高警惕，並繼續留意最新天氣消息。
【15:50更新】天文台改發黃色暴雨警告
【15:42更新】天文台指，香港正受與高空擾動相關的雷雨區影響。雖然雷雨區有減弱跡象，但本港雨勢仍然有時頗大。市民請繼續留意最新天氣消息。
【14:00更新】天文台指，過去一小時，珠江口一帶的強雷雨區靠近本港的速度略為減慢。天文台會密切監察雨區的發展。市民請繼續留意最新天氣消息
【11:53更新】天文台表示，現時位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港。若其繼續接近本港並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。天文台會密切監察該雨區的發展。市民請提高警惕並留意最新天氣消息。
【09:00更新】天文台在上午8時55分發出之有關紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內受特大暴雨影響。市民請高度戒備。
九巴部分服務受暴雨及水浸影響。寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響；九巴路線91及91M暫停服務。
教育局指，由於紅色暴雨警告信號生效，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
大雨或致山洪暴發
天文台指，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。
此外，天文台表示，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。
天文台展望星期日間中有驟雨
天文台指，高空擾動正為珠江口一帶帶來大驟雨及雷暴。同時，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，有大驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸間中吹強風。
展望星期日初時間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日部分時間有陽光，日間炎熱。
同時，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。受高空擾動影響，週末期間華南天氣不穩定，有大驟雨及狂風雷暴。而高空反氣旋會在星期一及星期二為廣東沿岸帶來較為明朗及炎熱的天氣。預料另一股偏東氣流會在星期三抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，隨後一兩日沿岸地區風勢較大。