天氣｜天文台改發黃色暴雨警告　預料短期內會有大驟雨(更新)

【11:53更新】 天文台表示，現時位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港。若其繼續接近本港並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。天文台會密切監察該雨區的發展。市民請提高警惕並留意最新天氣消息。

【14:00更新】 天文台指，過去一小時，珠江口一帶的強雷雨區靠近本港的速度略為減慢。天文台會密切監察雨區的發展。市民請繼續留意最新天氣消息

【15:42更新】 天文台指，香港正受與高空擾動相關的雷雨區影響。雖然雷雨區有減弱跡象，但本港雨勢仍然有時頗大。市民請繼續留意最新天氣消息。

【16:38更新】 天文台表示，位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸移近香港，預料本港短期內會有大驟雨、雷暴及強陣風。市民請提高警惕，並繼續留意最新天氣消息。

【09:00更新】天文台在上午8時55分發出之有關紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內受特大暴雨影響。市民請高度戒備。

九巴部分服務受暴雨及水浸影響。寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響；九巴路線91及91M暫停服務。

教育局指，由於紅色暴雨警告信號生效，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

大雨或致山洪暴發

天文台指，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

此外，天文台表示，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。