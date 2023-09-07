熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-07 23:05:23

天氣｜天文台改發黑色暴雨警告信號　多區出現水浸包括停車場

分享：
柴灣環翠邨有停車場水浸。(網民Chi Hin@FB群組「柴灣人柴灣事」)

柴灣環翠邨有停車場水浸。(網民Chi Hin@FB群組「柴灣人柴灣事」)

【23:05更新】天文台晚上11時05分改發黑色暴雨警告信號。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續；又指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

此外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。天文台呼籲，請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【22:45更新】天文台今日(7日)晚上9時50分改發紅色暴雨警告信號，新界北部水浸特別報告同時生效。天文台預料，高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，呼籲市民盡快到安全地方躲避。

本港多區晚上均出現水浸情況，其中在柴灣有地下停車場水浸，大雨亦令港鐵柴灣站及周邊行人天橋水浸。至於在新界北，大埔多區亦出現水浸情況，有專綫小巴服務受影響；運輸署就宣布因水浸，沙頭角公路—禾坑段來回方向近麻雀嶺的全線需要封閉，九巴78K線往沙頭角方向要改以磚窰為終點站。

▼柴灣晚上頓成澤國▼

柴灣環翠邨有停車場水浸。(網民Chi Hin@FB群組「柴灣人柴灣事」) 柴灣環翠道有大量雨水沿路面向下流。(網民Chi Hin@FB群組「柴灣人柴灣事」) 柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Dennis Lo@FB群組「柴灣人柴灣事」) 柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Fernando Wong@FB群組「柴灣人柴灣事」) 柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Fernando Wong@FB群組「柴灣人柴灣事」) 柴灣環翠邨有停車場水浸。(網民Joanne Wong@FB群組「柴灣人柴灣事」)

▼多區水浸有交通受影響▼

筲箕灣利嘉中心停車場水浸。(網民Lorea Chung@FB群組「筲箕灣西灣河關注組」) 魚角停車場晚上水浸。(網民Ting Ting@FB群組「大埔 TAI PO」) 港鐵大埔墟站外的小巴站，有告示指因嚴重水浸「所有車停駛」。(網民Can Can@FB群組「大埔人大埔谷」) 港鐵大埔墟站外的小巴站，有小巴因道路嚴重水浸暫停服務。(資料圖片) 慈雲山亦出現水浸情況。(網民Greentea Chan@FB群組「慈雲山資訊交流」) 筲箕灣東大街水浸。(網民Jeremy West@FB群組「筲箕灣西灣河關注組」)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受