天氣｜天文台改發黑色暴雨警告信號　多區出現水浸包括停車場

【23:05更新】天文台晚上11時05分改發黑色暴雨警告信號。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續；又指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

此外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。天文台呼籲，請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【22:45更新】天文台今日(7日)晚上9時50分改發紅色暴雨警告信號，新界北部水浸特別報告同時生效。天文台預料，高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，呼籲市民盡快到安全地方躲避。

本港多區晚上均出現水浸情況，其中在柴灣有地下停車場水浸，大雨亦令港鐵柴灣站及周邊行人天橋水浸。至於在新界北，大埔多區亦出現水浸情況，有專綫小巴服務受影響；運輸署就宣布因水浸，沙頭角公路—禾坑段來回方向近麻雀嶺的全線需要封閉，九巴78K線往沙頭角方向要改以磚窰為終點站。

▼柴灣晚上頓成澤國▼