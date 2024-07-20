天氣｜天文台料今晚8時至11時之間發出一號風球(持續更新)

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警愓，多補充水分。又指位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，與其及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。天文台會在今晚8時至11時之間發出一號戒備信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，呼籲市民留意最新天氣預測。至於澳門氣象局於早上7時半已發出一號風球。
天文台指，在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約190公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部。 此外，位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「格美」。在下午4時，格美集結在馬尼拉以東約790公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並顯著增強。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光及酷熱，吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。
天文台展望未來一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周中期仍有幾陣驟雨。天文台又指，副熱帶高壓脊會在今日覆蓋中國東南部，但該區亦有幾陣驟雨。現時位於南海中部的熱帶氣旋較大機會在未來一兩日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向台灣附近海域。