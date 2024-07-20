天氣｜天文台料今晚8時至11時之間發出一號風球(持續更新)

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警愓，多補充水分。又指位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，與其及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。天文台會在今晚8時至11時之間發出一號戒備信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，呼籲市民留意最新天氣預測。至於澳門氣象局於早上7時半已發出一號風球。

天文台指，在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約190公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部。 此外，位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「格美」。在下午4時，格美集結在馬尼拉以東約790公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並顯著增強。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光及酷熱，吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。