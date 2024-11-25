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2024-11-25 15:31:06

天氣｜天文台料周四跌至15度　氣溫下降增長者跌倒風險

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天氣｜天文台料周四跌至15度　氣溫下降增長者跌倒風險

天文台和長者安居協會呼籲市民尤其長者留意天氣變化。(李景玉攝)

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天氣轉冷，市民特別是長者需注意保暖！天文台表示，受東北季候風影響，本周氣溫低見15度。天文台和長者安居協會呼籲市民，尤其是長者留意天氣變化。

明早開始降溫 周四五最低15度

天文台署理助理台長鄭元中表示，一道冷鋒今日已在華南北部形成，並於午夜前後橫過廣東沿岸，預料明早市區氣溫降至18度，周三降至16度，周四、五更降至15度，新界再低兩至三度，初時會有一兩陣驟雨，本周中後期大致天晴及非常乾燥。他提醒市民要留意天氣變化，注意保暖。

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氣溫下降長者跌倒風險增加

長者安居協會行政總裁王虹虹表示隨著氣溫下降，長者跌倒風險增加，上一個冬季室外「一線通平安鐘」求助數字較全年平均求助個案數高出近一成，因跌倒求助個案每月平均400宗較全年高一成三。王虹虹指醫學調查顯示，秋冬季節長者跌倒個案會增加，主要因為下肢乏力，有危險動作，例如拿重物、快步或跑等跌倒機率高1.7倍。

王虹虹提醒長者隨著冬季來臨，要及早準備禦寒衣服及暖爐，日夜溫差大，外出時要穿著足夠衣服，保暖衣服輕身較佳，同時要保持適量運動，避免危險動作，不妨相約親友進行戶外活動；親友應多關心身邊長者，特別是獨居長者或雙老家庭，透過親身探訪或電話問侯，了解長者生活及健康狀況，及時提供協助。

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