天氣｜天文台料明日起氣溫「直線下降」 周四周五市區氣溫最低降至13度

天文台表示明日（30日）北風增強，日間氣溫顯著下降，隨後一兩日市區氣溫降至13度左右，新界再低兩三度。香港天文台助理台長陳栢緯表示，雖近兩日天氣較暖，市區溫度普遍28度，新界達30度以上，但冷鋒將在今晚至明早橫過華南沿岸，預計明日日間天氣將接近「直線下降」，明日凌晨氣溫先將降至24度，並在日間逐步下降，明晚最低氣溫為15度，星期四及五早上市區氣溫會降至13度，新界再低一、兩度，要至周末季候風稍為緩和，溫度才會回升。

陳栢緯表示，直至11月尾氣溫仍然炎熱，天氣反覆的原因整體與全球暖化有關，他續稱，香港仍受拉尼娜現象影響，一般情況下冬天的溫度會是正常至偏低，但受全球暖化影響，過去兩年即使受有關現象影響，溫度也屬正常至偏高，因此預料今年冬天平均溫度同為為正常至偏高，而寒冷天氣日數則為正常至偏少，即9至17日或更少。