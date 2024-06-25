天氣｜天文台料未來兩三日最高35度　明日日間酷熱有驟雨

【19:58更新】本港天氣持續酷熱。天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，未來兩、三日將持續酷熱，部分地區特別是新界最高氣溫更預料高達35度或以上，惟同時局部地區仍會有驟雨。明日(26日)氣溫預料介乎28至34度，部分時間有陽光、有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台預料，一股西南氣流周末期間至下周初(6月29日至7月1日)會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，屆時該區驟雨較多，但仍然炎熱。天文台呼籲市民慎防中暑，應留意身體狀況和採取合適防暑措施、多補充水分。