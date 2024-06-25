天氣｜天文台料未來兩三日最高35度　明日日間酷熱有驟雨

【19:58更新】本港天氣持續酷熱。天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，未來兩、三日將持續酷熱，部分地區特別是新界最高氣溫更預料高達35度或以上，惟同時局部地區仍會有驟雨。明日(26日)氣溫預料介乎28至34度，部分時間有陽光、有一兩陣驟雨，日間酷熱。
天文台預料，一股西南氣流周末期間至下周初(6月29日至7月1日)會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，屆時該區驟雨較多，但仍然炎熱。天文台呼籲市民慎防中暑，應留意身體狀況和採取合適防暑措施、多補充水分。
【08:08更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。今早本港部分地區錄得約5毫米雨量。此外，副熱帶高壓脊正為中國東南沿岸及南海東北部帶來大致晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至東南風。
天文台展望未來兩三日大致天晴，日間酷熱。天文台指，一道廣闊低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊在本週中後期向西伸展，華南沿岸天氣普遍晴朗及酷熱。預料受西南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴。