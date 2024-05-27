天氣｜天文台料港明日初時雨勢有時頗大　颱風艾雲尼料橫過呂宋以東海域 (更新)

【12:00更新】天文台指，一股活躍偏南氣流正為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴。同時，影響華南北部的一道低壓槽正逐漸移向沿岸地區。在正午12時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約290公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下午部分時間天色明朗。稍後驟雨增多，雨勢有時頗大。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。天文台展望明日初時雨勢有時頗大，隨後一兩日風勢較大，仍有幾陣驟雨。接近周末天氣不穩定。