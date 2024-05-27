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2024-05-27 12:00:00

天氣｜天文台料港明日初時雨勢有時頗大　颱風艾雲尼料橫過呂宋以東海域 (更新)

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天文台：未來兩三小時廣泛地區可能受大雨影響。(資料圖片)

天文台：未來兩三小時廣泛地區可能受大雨影響。(資料圖片)

【12:00更新】天文台指，一股活躍偏南氣流正為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴。同時，影響華南北部的一道低壓槽正逐漸移向沿岸地區。在正午12時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約290公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下午部分時間天色明朗。稍後驟雨增多，雨勢有時頗大。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。天文台展望明日初時雨勢有時頗大，隨後一兩日風勢較大，仍有幾陣驟雨。接近周末天氣不穩定。

天文台表示，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。(香港天文台)

天文台表示，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。(香港天文台)

【09:00更新】天文台於今日(27日)上午7時50分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。天文台表示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動。此外，一道低壓槽正影響華南。在上午8時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約230公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，稍後風勢間中清勁。

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天文台展望未來一兩日有驟雨及雷暴，明日雨勢有時較大。星期三東風增強。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日有驟雨及雷暴，明日雨勢有時較大。星期三東風增強。(香港天文台)

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