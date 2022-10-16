天氣｜天文台發一號戒備信號

(更新21:20)天文台於晚上9時20分發出一號戒備信號；表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。 市民在計劃活動時，應考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

天文台指，按照現時預測路徑，納沙會在今晚至明早（17日）逐漸靠近華南沿岸，在納沙及東北季候風共同影響下，本港離岸及高地會間中吹強風，一號戒備信號會在明早5時前維持。預料明日風勢逐漸增強，天文台會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。市民請在明早出門前留意最新天氣消息。

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天文台指，熱帶氣旋納沙今早進入南海東北部，而一股東北季候風補充亦抵達華南。按照最新預測路徑，納沙會在明日（10月17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

在正午十二時，納沙集結在東沙之東南偏東約420公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海北部。本港地區下午部分時間有陽光。天氣乾燥。今晚大致多雲。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

未來兩日本港風勢頗大

受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日有幾陣驟雨，風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。星期二（10月18日）至星期三（10月19日）天氣較涼，市區氣溫會下降至19度左右，新界再低幾度。天文台會密切監察納沙的發展。隨著納沙遠離廣東，本周後期沿岸地區天色好轉。