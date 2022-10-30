天氣｜天文台發一號風球 最少維持至明早5時

(更新22:10)天文台於晚上10時10分發出一號戒備信號。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港，呼籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

尼格周三及周三進一步靠近廣東沿岸

天文台指，按照現時預測路徑，尼格會在今晚至明早（10月31日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會至少維持至明早5時，市民明早出門前留意最新天氣消息。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在未來一兩日逐漸增強，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在下午十時，強烈熱帶風暴尼格集結在東沙以南約520公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。 此外，位於西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定的天氣。

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(更新19:30)熱帶氣旋尼格已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。

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天文台指，熱帶氣旋尼格會在今日進入本港800公里範圍。按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸。視乎尼格的發展及動向，會在今晚至星期一早上發出一號戒備信號。

在正午十二時，尼格集結在東沙之東南偏南約540公里，預料初時向西移動，稍後轉向西北偏北移動，時速約12公里，移向南海北部。此外，位於西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定的天氣。

本周中狂風驟雨

天文台補充指，東北季候風正影響華南，受到尼格及東北季候風的共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度。預料與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。