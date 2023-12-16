天氣｜天文台發入冬後首個寒冷天氣警告　料市區最低12度　平安夜得15度

本港今早(16日)天氣顯著轉涼！香港天文台在上午6時正發出寒冷天氣警告，表示受與冷鋒相關的冬季季候風影響，本港今晚及明早市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。由於風勢頗大，風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，提醒市民請留意天氣變化，注意保暖。同時強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

本港地區今日天氣預測方面，多雲，早上有幾陣雨，天氣轉冷，氣溫由初時約19度顯著下降至晚上市區最低約12度，新界再低幾度。從天文台自動分區天氣預報顯示，晚上8時，多區氣溫顯著下降，其中西貢、青衣、屯門約11度，元朗、天水圍、大埔、上水約10度，打鼓嶺更只得9度。

明早 最低12度 其後一連5日持續寒冷

天文台展望明早天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，最高氣溫約16度，其後一連5日最低氣溫徘徊在12度至14度之間，早晚仍然相當清涼，下周中期天晴朝燥，早上寒冷，到24日平安夜氣溫稍為回升，市區氣溫約15度至21度之間。

18 間臨時避寒中心開放 供有需要市民避寒

衛生防護中心提醒市民天氣寒冷，要注意健康，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，社署亦提醒長者天氣嚴寒要保重身體，民政事務總署已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。