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2023-12-16 09:26:47

天氣｜天文台發入冬後首個寒冷天氣警告　料市區最低12度　平安夜得15度

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天氣｜天文台發出入冬後首個寒冷天氣警告，預料今日市區最低天氣約12度。(資料圖片)

天氣｜天文台發出入冬後首個寒冷天氣警告，預料今日市區最低天氣約12度。(資料圖片)

本港今早(16日)天氣顯著轉涼香港天文台在上午6時正發出寒冷天氣警告，表示受與冷鋒相關的冬季季候風影響，本港今晚及明早市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。由於風勢頗大，風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，提醒市民請留意天氣變化，注意保暖同時強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖）

今晚青衣屯門11度  元朗等跌至10度   打鼓嶺僅9度

本港地區今日天氣預測方面，多雲，早上有幾陣雨，天氣轉冷，氣溫由初時約19度顯著下降至晚上市區最低約12度，新界再低幾度。從天文台自動分區天氣預報顯示，晚上8時，多區氣溫顯著下降，其中西貢、青衣、屯門約11度，元朗、天水圍、大埔、上水約10度，打鼓嶺更只得9度。

本港入夜後氣溫進一步下降，新界部分地區低10度以及9度。(天文台網頁截圖)

本港入夜後氣溫進一步下降，新界部分地區低10度以及9度。(天文台網頁截圖)

明早最低12度   其後一連5日持續寒冷

天文台展望明早天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，最高氣溫約16度，其後一連5日最低氣溫徘徊在12度至14度之間，早晚仍然相當清涼，下周中期天晴朝燥，早上寒冷，到24日平安夜氣溫稍為回升，市區氣溫約15度至21度之間。

18間臨時避寒中心開放  供有需要市民避寒

衛生防護中心提醒市民天氣寒冷，要注意健康，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，社署亦提醒長者天氣嚴寒要保重身體，民政事務總署已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。

天氣｜今日氣溫急跌至12度，平安夜只得15度。(天文台網頁截圖)

天氣｜今日氣溫急跌至12度，平安夜只得15度。(天文台網頁截圖)

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