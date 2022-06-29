天氣｜天文台發出一號戒備信號 將在明日中午前維持

【21:10更新】天文台在晚上9時10分發出一號戒備信號。天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早(30日)與香港保持超過500公里距離，預料本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在明日中午前維持。

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【18:30更新】天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。本港明日(30日)風勢會逐漸增強，驟雨漸轉頻密。天文台會在今日(29日)午夜前考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向廣東西部沿岸一帶，本港在星期五及週末期間有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

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【17:00更新】天文台在中午12時30分發出特別天氣提示，南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日(29日)稍後進入本港800公里範圍。視乎本地風力變化，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。

在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，熱帶低氣壓將在周五(1日)進入本港400公里範圍，同日會升級成熱帶風暴。七一當日的天氣預測，預料多雲，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。