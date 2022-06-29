天氣｜天文台發出一號戒備信號 將在明日中午前維持

【21:10更新】天文台在晚上9時10分發出一號戒備信號。天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早(30日)與香港保持超過500公里距離，預料本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在明日中午前維持。
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【18:30更新】天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。本港明日(30日)風勢會逐漸增強，驟雨漸轉頻密。天文台會在今日(29日)午夜前考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向廣東西部沿岸一帶，本港在星期五及週末期間有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
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【17:00更新】天文台在中午12時30分發出特別天氣提示，南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日(29日)稍後進入本港800公里範圍。視乎本地風力變化，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。
在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，熱帶低氣壓將在周五(1日)進入本港400公里範圍，同日會升級成熱帶風暴。七一當日的天氣預測，預料多雲，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
至於本港今日下午天氣酷熱，多處地區氣溫上升至33度或以上。同時，下午的驟雨為本港部分地區帶來5至10毫米雨量。天文台預測今晚大致多雲，有幾陣驟雨，明日(30日)驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，氣溫介乎27至31度，吹和緩至清勁東風，明日(30日)稍後離岸及高地吹強風，海有湧浪；展望隨後兩、三日有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，周五(1日)吹強風，周末期間雨勢有時頗大。
受活躍偏南氣流影響下周廣東沿岸預料天氣持續不穩
天文台指，位於南海中部的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪。其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。