天氣｜天文台發出一號戒備信號 至少維持至周日早上6時(持續更新)

【周六22:40更新】天文台在晚上10時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。在晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約690公里，即在北緯16.3度，東經112.5度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。

按照現時預測，該熱帶低氣壓將會有所增強，並會在未來一兩天為廣東沿岸間中帶來狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在周日（7月21日） 稍後風勢逐漸增大。一號戒備信號會至少維持至周日早上6時。

天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，在周日日間評估是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。