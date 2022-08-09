天氣｜天文台發出三號強風信號 最少維持至今日下午6時 (持續更新)

【12:30更新】運輸署宣布，來往香港仔/赤柱至蒲台島的尾班船將於下午1時開出。另外，來往馬料水及塔門，及塔門至黃石碼頭的尾班船，分別已於上午11時55分及下午12時半開出。至於富裕小輪的屯門至大澳經東涌及沙螺灣的渡輪服務，已於上午11時暫停。現代貨箱碼頭表示，下午6時開始暫停所有吉櫃交收服務。
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【11:26更新】天文台在上午11時25分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。
與該熱帶低氣壓相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。三號強風信號會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。
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【10:50更新】在上午11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。
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【09:50更新】教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日(9日)停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。
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【09:45更新】天文台在早上9時45分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午9時30分，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。
天文台：上午10時至下午1時之間考慮改發3號風球
【08:45更新】天文台於今日凌晨3時40分發出一號戒備信號。在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，即在北緯17.1度，東經113.0度附近，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。
天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發3號強風信號。
本港地區今日天氣預測多雲，有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間氣溫徘徊在29度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，稍後風勢進一步增強。海有大浪及湧浪。展望明日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍然有驟雨。
天文台又指，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。預料一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初影響南海北部，該區仍有驟雨。