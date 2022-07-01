天氣｜天文台發出八號烈風或暴風信號 明早5時前維持 (持續更新)

【19:10更新】天文台在下午7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。在下午7時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南偏南約360公里，即在北緯19.3度，東經112.8度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早(2日)最接近香港，在本港西南約300公里附近掠過。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度。本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。八號烈風或暴風信號會在明早5時前維持，市民明早出門前請留意最新天氣報告。

與暹芭相關的雨帶會間中為本港帶來大驟雨及猛烈陣風。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69及71公里，最高陣風分別為每小時83及90公里。

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【17:10更新】天文台宣布會在今天下午7時10分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

此外，天文台在下午5時15分取消黃色暴雨警告信號。

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【16:45更新】天文台指在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

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【15:15更新】香港天文台在下午3時15分發出之有關黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失；另大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

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【14:45更新】天文台指，在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

暹芭今晚至明早最接近香港

按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70及62公里，最高陣風分別為每小時81及75公里。

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【14:00更新】天文台在下午1時45分表示，在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部分時間與香港保持超過300公里距離，預計3號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

另外，天文台在下午12時25分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

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【13:00更新】天文台在中午12時發出特別天氣提示，指暹芭的一道外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來一兩小時為本港帶來狂風驟雨，市民請提高警惕。

另外，3號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午1時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南偏南約400公里，即在北緯18.8度，東經113.4度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

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【09:45更新】天文台表示，在過去數小時，「暹芭」繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大，3號強風信號會在下午5時前維持，隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、68及55公里，最高陣風分別為每小時95、75及68公里。

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