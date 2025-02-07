天氣｜天文台發出寒冷天氣警告 周六早上市區最低11度(更新)

【16:25更新】 天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。天文台表示受強烈冬季季候風影響，本港天氣會在今晚（2月7日）至明早（2月8日）轉冷。明早市區最低氣溫約在11度左右，新界再低兩三度，高地嚴寒。渣打馬拉松舉行的星期日（2月9日）進一步下降至9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。而週末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。此外，由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。社會福利署特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話23432255。

勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。