天氣｜天文台發出寒冷天氣警告　市區最低氣溫12度(更新)

天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港今晚及明早天氣寒冷。市區最低氣溫約在12度左右，新界再低一兩度。

天文台今早已發出特別天氣提示，指一股東北季候風正影響華南沿岸，一道廣闊雲帶亦為廣東帶來幾陣雨。本港今早市區相當清涼，新界寒冷，多處地區氣溫下降至12度或以下。預料今晚及明早氣溫會進一步下降，市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

天文台表示，東北季候風正影響華南。今早本港顯著較涼，大部分地區氣溫較昨日低6度左右。此外，一道廣闊雲帶正為廣東沿岸帶來幾陣雨。本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣雨。早晚相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低一兩度。最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。