天氣｜天文台發出寒冷天氣警告　料情人節今晚相當清涼　明早寒冷 (更新)

【16:30更新】今日是2月4日情人節，相信不少情侶都會在今晚拍拖逛夜街。然而，天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港今晚大致多雲及相當清涼，明早天氣寒冷，市區最低氣溫約在12度左右，新界及高地會再低一兩度。市民今晚出街慶祝或要多穿衣服。

明早市區最低氣溫12度 新界再低一兩度

天文台表示，一股乾燥的東北季候風正影響華南，本港今午大部分地區氣溫較昨日低5至7度，天氣乾燥，今晚多雲，明早寒冷，最低氣溫約12度，新界再低一兩度，日間大致天晴，最高氣溫約18度，吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。

天文台展望隨後一兩日早上仍然清涼，周未期間氣溫回升。社署就提醒長者天氣嚴寒，要保重身體。