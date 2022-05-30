天氣｜天文台發出酷熱天氣警告 衞生防護中心提醒預防中暑

【11:38更新】天文台在上午11時15分發出酷熱天氣警告，市民應預防中暑，避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方，並要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

衞生署衞生防護中心亦提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。中心表示，進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水，又指進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。中心補充指，小童、長者、過胖人士，以及長期病如心臟病或高血壓患者均較易中暑，他們應特別注意。

------------

【08:46更新】天文台發出特別天氣提示，天氣炎熱可能影響健康，籲市民應保持警惕，多補充水分。天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸及南海北部帶來大致晴朗的天氣，本港今早部分地區有驟雨，葵青區及中西區錄得數毫米雨量。本港地區今日天氣預測大致天晴及炎熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏南風。今日最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。展望未來數日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。