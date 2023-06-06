天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號　今日最高約31度 (更新)

天文台在上午10時20分發出黃色暴雨警告信號。另外，天文台在9時50分發出特別天氣提示，指位於海南島附近的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。預料該季風低壓會在今明兩日移向北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台會密切監察該季風低壓會否進一步發展及其對香港的影響，提醒市民應留意天氣變化。

今日有幾陣驟雨及狂風雷暴

【08:48更新】雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，預料一個季風低壓會在今明兩日移向海南島至北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台會密切監察該季風低壓會否進一步發展及其對香港的影響。市民應留意天氣變化。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨逐漸增多，局部地區雨勢較大，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風。展望星期三有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。隨後兩三日天氣炎熱，仍有幾陣驟雨。