天氣｜天文台發黃雨警告信號　維持約3小時後取消 (更新)

【12:00更新】天文台表示，在下午1時正取消黃色暴雨警告信號，並提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【10:15更新】天文台在上午10時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台：珠江口雷雨區料未來兩三小時影響本港
【09:15更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響本港，提醒市民提高警惕。
天氣｜雷暴警告現正生效 料今日日間氣溫徘徊約26度
【08:03更新】雷暴警告現正生效，有效時間至今日上午9時30分，預料新界西部有局部地區雷暴。天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。今早本港多處地區氣溫較昨日低一兩度。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢較大及有雷暴。日間氣溫徘徊在26度左右。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。
天文台展望未來一兩日間中有驟雨，風勢較大。天文台指，隨著一股達強風程度的偏東氣流在今日抵達廣東沿岸，未來一兩日該區風勢較大及有驟雨。受高空擾動影響，本周中後期華南天氣不穩定。