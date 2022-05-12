天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號

【12:10更新】天文台在下午12時10分發出黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。
【12:00更新】天文台在早上11時35分發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺
【09:40更新】天文台在早上8時55分發出特別天氣提示，位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。
昨雨量未達暴雨程度 天文台：大雨隨機性大難提前預告
另外，天文台高級科學主任李子祥今早在一個電台節目表示，昨日本港錄得約50毫米雨量紀錄，部分地區包括西貢、港島及大嶼山等，全日錄得100毫米雨量，但每小時的雨量未達到暴雨程度，因此天文台無發出任何暴雨警告。李子祥又說，受活躍低壓槽影響，大雨發展隨機性大，難以定時定點預測雨勢，提前發出警示的不確定性大。
周一驟雨減少氣溫降至19度左右
天文台中午表示，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來不穩定天氣。此外，一個強雷雨區正影響珠江口一帶。本港地區下午及今晚天氣預測，密雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。展望本港明日有大雨及狂風雷暴，周末期間仍然間中有大驟雨。星期一驟雨減少，氣溫下降至19度左右。
天文台指，一道活躍低壓槽會在未來兩三天於華南沿岸徘徊，該區有大雨及狂風雷暴。預料一股東北季候風在星期日抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降。隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉。隨著季候風緩和，下周後期廣東沿岸氣溫回升。