天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號

【12:10更新】天文台在下午12時10分發出黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【12:00更新】天文台在早上11時35分發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺

【09:40更新】天文台在早上8時55分發出特別天氣提示，位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。