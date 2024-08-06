天氣｜天文台發出黃色暴雨警告　荃灣區錄每小時雨量逾70毫米大雨 (更新)

【13:45更新】天文台發出黃色暴雨警告。

【13:39更新】天文台指，與高空擾動相關及高溫觸發的強雷雨區正在擴展，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，又發出局部地區大雨提示，表示荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【13:00更新】天文台發出特別天氣提示，表示現時新界正有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有強陣風，提醒市民提高警惕。現時酷熱天氣警告及雷暴警告現正生效。