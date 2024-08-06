天氣｜天文台發出黃色暴雨警告　荃灣區錄每小時雨量逾70毫米大雨 (更新)

【13:45更新】天文台發出黃色暴雨警告。
【13:39更新】天文台指，與高空擾動相關及高溫觸發的強雷雨區正在擴展，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，又發出局部地區大雨提示，表示荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。
【13:00更新】天文台發出特別天氣提示，表示現時新界正有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有強陣風，提醒市民提高警惕。現時酷熱天氣警告及雷暴警告現正生效。
酷熱天氣警告生效 今日市區最高33度 新界再高一兩度
【08:03更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，高空反氣旋正覆蓋華南。此外，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響南海東北部。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨及雷暴。吹微風。
天文台展望未來兩三日持續天晴酷熱。天文台指，高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本週中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來兩三日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。