天氣｜天文台發寒冷天氣警告　周五早上市區最低12度　

【16:30更新】天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港明日早上天氣寒冷，市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低幾度，日間非常乾燥，最高氣溫約19度。

由於天氣嚴寒，社會福利署特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話23432255。

【08:03更新】紅色火災危險警告現正生效。天文台表示，東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。本港今早相當清涼，市區氣溫降至14度左右，新界再低幾度。此外，位於菲律賓南部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測天晴。早上相當清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。