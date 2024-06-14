天氣｜天文台發黃雨警告信號取代紅雨　所有下午校今午停課 (持續更新)

天氣｜天文台：上午10時正發出紅雨警告信號 【09:50更新】天文台指，本港持續受大雨影響。根據最新評估，天文台會在上午10時正發出紅色暴雨警告信號。 【09:40更新】天文台發特別天氣提示，指本港持續受雷雨區影響，廣泛地區有大雨，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。提醒市民保持警惕，並繼續留意天氣變化。 天氣｜今有驟雨及狂風雷暴 最高32度 【09:25更新】天文台於上午9時25分發出黃色暴雨警告信號。另外，雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。天文台表示，一股活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。 天文台展望未來數日天氣炎熱。明日有驟雨及幾陣雷暴。下周初驟雨逐漸減少。天文台指，一股活躍的西南氣流會在今明兩日為華南帶來驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下周逐漸增強，華南沿岸天氣炎熱，天色大致良好。而同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。