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2024-06-14 11:31:00

天氣｜天文台發黃雨警告信號取代紅雨　所有下午校今午停課 (持續更新)

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今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高約32度。(資料圖片)

今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高約32度。(資料圖片)

【11:20更新】天文台指，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，會在上午11時30分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

【10:35更新】教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

局方指，若天文台於下午5時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

黑雨/紅雨/黃雨天文台指引　惡劣天氣下工作/上學/停課安排

過去一小時，新界北部雨量增多，天文台發出該區水浸特別報告。(天文台網頁截圖)

過去一小時，新界北部雨量增多，天文台發出該區水浸特別報告。(天文台網頁截圖)

天氣｜荃灣元朗部分地區雨量達100毫米

【10:19更新】天文台指在過去一兩小時，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米。

天氣｜新界北部水浸特別報告發出

【10:00更新】天文台在上午10時正發出之新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響，提醒新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

潮濕｜常落雨≠濕氣重！盤點7個加重體內濕氣壞習慣

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天文台展望未來數日天氣炎熱。明日有驟雨及幾陣雷暴。下周初驟雨逐漸減少。(香港天文台)

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落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖）

天氣｜天文台：上午10時正發出紅雨警告信號

【09:50更新】天文台指，本港持續受大雨影響。根據最新評估，天文台會在上午10時正發出紅色暴雨警告信號。

【09:40更新】天文台發特別天氣提示，指本港持續受雷雨區影響，廣泛地區有大雨，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。提醒市民保持警惕，並繼續留意天氣變化。

天氣｜今有驟雨及狂風雷暴　最高32度

【09:25更新】天文台於上午9時25分發出黃色暴雨警告信號。另外，雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。天文台表示，一股活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風

天文台展望未來數日天氣炎熱。明日有驟雨及幾陣雷暴。下周初驟雨逐漸減少。天文台指，一股活躍的西南氣流會在今明兩日為華南帶來驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下周逐漸增強，華南沿岸天氣炎熱，天色大致良好。而同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

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