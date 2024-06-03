天氣｜天文台發黃雨警告信號　維持約3小時後取消 (更新)

【12:00更新】天文台表示，在下午1時正取消黃色暴雨警告信號，並提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【10:15更新】天文台在上午10時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台：珠江口雷雨區料未來兩三小時影響本港

【09:15更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響本港，提醒市民提高警惕。