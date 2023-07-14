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2023-07-14 17:00:00

天氣｜天文台考慮明早發出一號戒備信號　酷熱天氣警告生效 (更新)

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天氣｜本港天氣持續酷熱，天文台考慮明早發出一號戒備信號。(林俊源攝)

天氣｜本港天氣持續酷熱，天文台考慮明早發出一號戒備信號。(林俊源攝)

【17:00更新】黃色工作暑熱警告取消

【14:20更新】勞工處表示，黃色工作暑熱警告在下午2時生效，部分工作環境下的熱壓力頗高，提醒有需要人士採取適當的防暑措施。

【12:35更新】天文台表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（14日）與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

本港明日日間天氣極端酷熱，氣溫普遍上升至36度或以上。預計星期日（16日）至星期一（17日）廣東沿岸的天氣會逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強。海有大浪及湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天氣｜本港天氣持續酷熱，天文台考慮明早發出一號戒備信號。(林俊源攝) 天氣｜本港天氣持續酷熱，天文台考慮明早發出一號戒備信號。(林俊源攝) 天氣｜本港天氣持續酷熱，天文台考慮明早發出一號戒備信號。(林俊源攝)
本港早上9時各地區氣溫大致30度至33度之間。(天文台網頁截圖)

本港早上9時各地區氣溫大致30度至33度之間。(天文台網頁截圖)

本港高溫天氣持續，今日(14)天氣極端酷熱。天文台指，受一股高空反氣旋影響，華南地區今明兩日會有極端酷熱及普遍晴朗的天氣，現時酷熱天氣警告正在生效，天文台亦發出持別天氣提示，提醒市民多補充水分，慎防中暑。

下周華南沿岸料有驟雨雷暴

位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，並預料在周末至下周初橫過南海北部，並可能發展為一個熱帶氣旋，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，屆時華南沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

本港今明兩日天氣酷熱，周日過後一連5日有驟雨。(天文台網頁截圖)

本港今明兩日天氣酷熱，周日過後一連5日有驟雨。(天文台網頁截圖)

周日有狂風雷暴   下周一連5日有

至於本港地區今日天致天晴，局部地區有驟雨，日間極端酷熱，市區最高氣溫高達約35度，新界再高一兩度，吹微風，展望明日仍然極端酷熱，星期日有狂風雷暴，下周一及下周二有狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。天文台預料下周一連5日有驟雨。

夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖）
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