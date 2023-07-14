天氣｜天文台考慮明早發出一號戒備信號 酷熱天氣警告持續生效 (更新)

【12:35更新】天文台表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（14日）與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。



本港明日日間天氣極端酷熱，氣溫普遍上升至36度或以上。預計星期日（16日）至星期一（17日）廣東沿岸的天氣會逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強。海有大浪及湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。