天氣｜天文台錄得最低氣溫18.4度 今年入秋以來最低(更新)

【10:00更新】 天文台表示，受強烈東北季候風影響，本港今早稍涼。截至上午8時40分，天文台錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天文台預測，今日多雲有幾陣雨，天氣稍涼，日間氣溫徘徊在20度左右，明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升。

天文台發出特別天氣提示，指受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今明兩日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。天文台指，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣稍涼。

截至上午6時30分，天文台錄得最低氣溫20.1度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。此外，強烈熱帶風暴「風神」的外圍雨帶正為南海北部帶來幾陣雨。

本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度。海有大浪及湧浪。天文台展望，明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。天文台又指，強烈東北季候風會在今明兩日繼續影響華南沿岸，該區風勢持續頗大，天氣較涼。同時，熱帶氣旋風神會移向越南中部並逐步減弱。隨著風神遠離及季候風稍為緩和，本周後期廣東天色漸轉明朗，日間氣溫逐漸回升。預料季候風補充會在下周初影響華南，該區短暫時間有陽光，日間乾燥。