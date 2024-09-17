天氣｜天文台錄35.7度歷來最熱中秋　南海熱帶低氣壓需發風球機會微(更新)

【15:00更新】天文台表示，截至下午3時，錄得最高氣溫35.7度，是有記錄以來最熱的中秋節，亦是今年以來的最高紀錄。

另外，現時位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

天氣｜中午新界多處升至34度或以上

【13:00更新】天文台指，截至正午12時，總部錄得最高氣溫33.8度，是自1884年有記錄以來最熱的中秋，新界多處更升至34度或以上！天文台預測稍後會漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，提醒市民夜晚若外出賞月，記得要帶遮。