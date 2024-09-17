天氣｜天文台錄35.7度歷來最熱中秋　南海熱帶低氣壓需發風球機會微(更新)

【15:00更新】天文台表示，截至下午3時，錄得最高氣溫35.7度，是有記錄以來最熱的中秋節，亦是今年以來的最高紀錄。
另外，現時位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。
天氣｜中午新界多處升至34度或以上
【13:00更新】天文台指，截至正午12時，總部錄得最高氣溫33.8度，是自1884年有記錄以來最熱的中秋，新界多處更升至34度或以上！天文台預測稍後會漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，提醒市民夜晚若外出賞月，記得要帶遮。
另外，天文台發特別天氣提示，指天氣極端酷熱，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，應儘快求醫。
天氣｜今日中秋節 日間炎熱市區最高約32度 新界再高一兩度
【07:53更新】今日是中秋佳節。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警惕，多補充水分。天文台表示，一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。此外，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東北風，稍後轉吹偏東風，離岸風勢間中清勁。
天文台展望中秋節翌日日間大致天晴及酷熱，風勢較大。隨後一兩日有幾陣驟雨。天文台指，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在今日稍後至星期三逐漸增強，該區有幾陣驟雨。而位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，在今明兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶。但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數，而廣東沿岸風勢在本周中後期會稍為增強。預料另一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在今日移入華東內陸並逐漸減弱。