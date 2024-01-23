天氣｜天文台預測明日最低氣溫6度　打鼓嶺早上料只有1度　今早6.3度為今年入冬最冷 (更新)

【21:44更新】本港天氣持續嚴寒，今日(23日)晚上9時錄得氣溫8度，相對濕度64%。天文台晚上8時許一度在大帽山錄得-2.9度氣溫，大老山和昂坪在晚上9時半亦分別錄得1.0度和1.5度的低溫。 香港天文台表示，強烈冬季季候風正為廣東帶來嚴寒天氣，同時一道廣闊雲雨帶亦覆蓋該區，預測今晚和明日(24日)早上天氣嚴寒，市區最低氣溫6度，新界再低兩、三度，明日大致多雲，初時有一兩陣驟雨，高地有可能結冰，日間最高氣溫約12度。據天文台的自動分區天氣預報，明早7時打鼓嶺料只有1度，上水、大埔和流浮山等地亦低見3度。 天文台展望周四(25日)和周五(26日)早上仍然寒冷，周末期間早晚清涼。

天氣｜天文台預計周五早上仍然寒冷 【12:00更新】受強烈冬季季候風影響，本港今早天氣顯著寒冷。天文台指，今早錄得6.3度的低溫，為入冬以來最低氣溫。另外，天文台下調明日最低氣溫預料1度至7度，最高氣溫維持在12度。 據天文台自動分區天氣預報，明早8時，本港多個地區普遍10度以下，新界多個地區只得4度至5度，上水、天水圍、元朗、八鄉及大埔等4度，屯門及馬鞍山5度，葵涌及將軍澳約6度，打鼓嶺僅得2度。 本港地區下午及今晚天氣預測嚴寒，多雲，初時有幾陣雨，高地有可能結冰。吹清勁北風，離岸及高地吹強調。展望明早持續嚴寒，高地有可能結冰，星期四及星期五早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周末期間早晚清涼。