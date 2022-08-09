天氣｜天文台：三號強風信號早上6時前維持 (持續更新)

【23:55更新】天文台表示，除非木蘭顯著增強或本港風力有明顯上升趨勢，否則三號強風信號會在周三(10日)早上6時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

天文台又指，周三(10)正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮可能導致低窪地區水浸，呼籲市民盡早做好防風防水浸措施。

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【20:50更新】天文台表示，除非木蘭顯著增強或本港風力有明顯上升趨勢，否則三號強風信號會在明早2時前維持。

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【19:00更新】在下午7時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約490公里，即在北緯18.0度，東經113.0度附近，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，現時距離廣東沿岸仍較遠，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在晚上10時前維持。現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地風力間中達烈風程度，市民仍須提高警惕。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

在過去一小時，塔門、長洲及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時65、58及51公里，最高陣風分別為每小時83、71及81公里。

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【13:50更新】三號強風信號會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。在下午2時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約560公里，即在北緯17.4度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。與該熱帶低氣壓相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。

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【12:30更新】運輸署宣布，來往香港仔/赤柱至蒲台島的尾班船將於下午1時開出。另外，來往馬料水及塔門，及塔門至黃石碼頭的尾班船，分別已於上午11時55分及下午12時半開出。至於富裕小輪的屯門至大澳經東涌及沙螺灣的渡輪服務，已於上午11時暫停。現代貨箱碼頭表示，下午6時開始暫停所有吉櫃交收服務。