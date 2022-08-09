天氣｜天文台發出三號強風信號 (持續更新)

【11:26更新】天文台在上午11時25分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【10:50更新】在上午11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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【09:50更新】教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日(9日)停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

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【09:45更新】天文台在早上9時45分發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午9時30分，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。