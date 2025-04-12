天氣｜天文台：下午至黃昏部分地區雨勢較大　或有猛烈陣風

天文台發出特別天氣提示，位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。
位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨著冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。這個強度的東北季候風在4月較為罕見。天文台提醒特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。
珠江客運宣布今日來往中港城碼頭、深圳機場和廣州南沙港，機場海天碼頭來往深圳、東莞、琶洲港、廣州的班次全日停航，部分往順德及蛇口等班次亦受影響。噴射飛航指收到珠海高速客輪公司通知，來往香港及九洲港多班航班取消。
今日是Coldplay啟德演唱會尾場，啟德體育園提醒觀眾不能夠攜帶超過35厘米的長雨傘入場，呼籲觀眾自備縮骨遮或雨衣。
今日天氣預測
今日氣溫18至27度，多雲，間中有驟雨。初時沿岸有薄霧，吹和緩至清勁偏南風。下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降至最低約18度。
天文台展望明日氣溫介乎17至24度，早上清涼，初時風勢頗大，日間部分時間有陽光。隨後一兩日風勢緩和，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。