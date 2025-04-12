天氣｜天文台：下午至黃昏部分地區雨勢較大　或有猛烈陣風

天文台發出特別天氣提示，位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。

位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨著冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。這個強度的東北季候風在4月較為罕見。天文台提醒特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。