天氣｜天文台：下午4時至6時之間改發三號強風信號 (持續更新)

【09:45更新】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天氣｜一號風球至少維持至中午

【08:00更新】一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。今晨6時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。天文台表示，在過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港方面，離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。呼籲市民請留意最新天氣消息。