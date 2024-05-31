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2024-05-31 13:47:00

天氣｜天文台：下午4時40分改發三號強風信號 (持續更新)

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一號風球至少維持至中午，下午評估是否改發三號強風信號。(資料圖片)

一號風球至少維持至中午，下午評估是否改發三號強風信號。(資料圖片)

【13:45更新】天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

熱帶低氣壓將今日黃昏至明日凌晨登陸廣東西部

【11:45更新】天文台指，過去數小時，該熱帶低氣壓稍為加速向北移動，橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨在廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。現時海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【09:45更新】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。(香港天文台)

天文台預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。(香港天文台)

天氣｜一號風球至少維持至中午

【08:00更新】一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。今晨6時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。天文台表示，在過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港方面，離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後有可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。呼籲市民請留意最新天氣消息。

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本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

天文台展望明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。天文台指，位於南海北部的熱帶氣旋會在今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

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天文台展望明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。(香港天文台)

天文台展望明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。(香港天文台)

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