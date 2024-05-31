風球馬力斯｜天文台改發三號強風信號　黃色暴雨警告信號生效 (持續更新)

【16:40更新】天文台改發三號強風信號。 【15:45更新】天文台指，馬力斯會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，重申會在下午4時40改發三號強風信號。 馬力斯移入廣東西部 港屆時有強風大驟雨 衛星雲圖顯示馬力斯的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使馬力斯會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 【15:31更新】天文台在下午3時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴 【15:00更新】天文台網站顯示，該熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，按照預測路徑，會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸。 【13:45更新】天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。 衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 熱帶低氣壓將今日黃昏至明日凌晨登陸廣東西部 【11:45更新】天文台指，過去數小時，該熱帶低氣壓稍為加速向北移動，橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨在廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。 衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。現時海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 【09:45更新】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。 按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。