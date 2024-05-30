天氣｜天文台：下午5時40分發出一號戒備信號 (更新)

【15:30更新】天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。 周五周六有狂風驟雨及雷暴 天文台預料該熱帶低氣壓將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。

天文台：南海低壓區繼續增強 【12:45更新】天文台指，在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六(1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。 【10:15更新】天文台發特別天氣提示，指一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提酕市民留意最新天氣預測。

今日大致多雲有幾陣驟雨 最高約30度 【08:03更新】強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台發出特別天氣報道，指位於南海中部的一道廣闊低壓槽正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，並在明日(31日)及星期六(6月1日)為該區帶來驟雨及狂風雷暴。 天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。