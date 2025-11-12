天氣｜天文台：下周初顯著轉涼　下周三最低15度 (更新)

【18:10更新】天文台再調低下周氣溫預測，下周二最低氣溫降至16度，星期三最低氣溫則只有15度。 【17:20更新】天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，預料一股強烈東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，預測下周二最低氣溫降至17度，星期三最低只有16度。 天文台又說，今年已有14個熱帶氣旋影響香港，再次刷新自1946年戰後以來年內掛波次數的最高紀錄。另外，今年有11個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，平了戰後以來的紀錄。

【07:35更新】強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間最高氣溫約25度。吹和緩至清勁偏北風，初時部分地區吹強風，高地間中達烈風程度。海有湧浪。

天文台展望明日及星期五早上稍涼，氣溫在20度左右。本周後期部分時間有陽光。天文台又指，受東北季候風影響，廣東沿岸今日風勢頗大，海有湧浪。預料較乾燥的季候風會在本周後期持續影響華南，該區天色好轉，早上稍涼。而一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼。此外，熱帶氣旋鳳凰會在今日移向台灣一帶並逐漸減弱。